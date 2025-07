Sob risco de prisão, Bolsonaro se reúne com aliados na sede do PL

Ex-presidente tem até às 21h13 para justificar ao STF suposta violação de medidas cautelares, após fala na Câmara dos Deputados ser publicada nas redes por terceiros

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A cobrança por explicações foi motivada por uma declaração dada por Bolsonaro a jornalistas na Câmara dos Deputados



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (22), de uma reunião com aliados na sede do PL, em Brasília, enquanto enfrenta novo impasse judicial. A defesa de Bolsonaro tem até às 21h13 de hoje para apresentar explicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o suposto descumprimento das medidas cautelares impostas a ele no âmbito das investigações que envolvem tentativa de golpe de Estado.

Segundo o despacho do ministro Alexandre de Moraes, caso os advogados não se manifestem no prazo, poderá ser decretada a prisão preventiva do ex-mandatário. A cobrança por explicações foi motivada por uma declaração dada por Bolsonaro a jornalistas na Câmara dos Deputados. O conteúdo da fala, inclusive com imagens da tornozeleira eletrônica usada por ele desde a última sexta-feira (18), foi compartilhado nas redes sociais por apoiadores, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está proibido de manter contato com o pai.

Durante a declaração, Bolsonaro classificou a tornozeleira como “símbolo de máxima humilhação”. Diante da repercussão e do risco de prisão, ele desistiu de voltar à Câmara dos Deputados nesta terça, como havia planejado inicialmente. As medidas cautelares determinadas pelo STF incluem a proibição de uso de redes sociais, direta ou indiretamente, a proibição de sair do Distrito Federal, de se aproximar de embaixadas e de manter contato com autoridades estrangeiras.

Além disso, Bolsonaro deve cumprir recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis e integral durante fins de semana e feriados. O caso segue sendo acompanhado com atenção por aliados e adversários do ex-presidente. A decisão de Moraes sobre o eventual descumprimento das medidas é aguardada com expectativa nos bastidores políticos.