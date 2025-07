Sóstenes Cavalcante protocola defesa de Carla Zambelli na CCJ e reforça apoio à parlamentar

Líder do PL na Câmara realiza ato em defesa da deputada, criticando o processo de cassação e reafirmando posição firme do partido

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO A defesa protocolada pretende garantir que Zambelli tenha ampla oportunidade de se manifestar durante as sessões na comissão



O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), protocolou nesta terça-feira (2) a defesa da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A ação ocorre logo após uma coletiva de imprensa realizada no plenário da Câmara, marcada por discursos de apoio à parlamentar e críticas contundentes ao processo que busca a cassação do mandato dela.

Sóstenes reforçou a posição do partido de apoio irrestrito a Zambelli, qualificando o processo como injusto e destacando que a defesa será feita com firmeza no âmbito da CCJ. O deputado também criticou os procedimentos que vêm sendo adotados no caso, ressaltando a importância do respeito aos direitos e garantias da parlamentar.

A defesa protocolada pretende garantir que Zambelli tenha ampla oportunidade de se manifestar durante as sessões na comissão, além de buscar garantir a transparência e o devido processo legal em toda a tramitação do caso. O episódio reflete o clima de tensão política que envolve a deputada, que enfrenta um processo de cassação decorrente de condenação judicial, enquanto mantém apoio significativo dentro do partido e entre seus aliados no Congresso Nacional.