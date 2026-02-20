Jovem Pan > Notícias > Política > STF anula lei que criava programa ‘Escola Sem Partido’ no Paraná

STF anula lei que criava programa ‘Escola Sem Partido’ no Paraná

Por unanimidade, ministros decidiram que norma de Santa Cruz de Monte Castelo (PR) é inconstitucional por invadir a competência legislativa da União e ferir a liberdade de ensino

  • Por Jovem Pan
  • 20/02/2026 10h34
O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, de forma unânime, uma lei municipal que instituía o programa “Escola Sem Partido” na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, município com pouco mais de 8 mil habitantes no noroeste do Paraná. A legislação estava em vigor desde o ano de 2014.

A lei municipal tinha como texto-base o combate a uma suposta doutrinação política e ideológica nas salas de aula. A regra proibia a abordagem de conteúdos que pudessem contrariar as convicções morais ou religiosas dos estudantes e de seus pais. A ação para derrubar a medida foi apresentada ao Supremo por entidades ligadas à educação e aos direitos humanos do Paraná.

Ao analisar o caso, os ministros do STF definiram a regra como inconstitucional com base em dois argumentos principais. O primeiro é que o município não possui competência para criar normas que alterem as diretrizes e bases da educação, sendo esta uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional (União).

O segundo argumento central é que a lei municipal feria princípios garantidos pela Constituição Federal, como a liberdade de ensinar, de aprender e de expressar ideias.

O relator do caso, ministro Luiz Fux, destacou em seu voto que o ambiente escolar deve ser um espaço democrático e com pluralidade de pensamentos, não cabendo nenhum tipo de censura prévia ao trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula. A Corte entendeu que a educação deve promover o diálogo e a liberdade, sem espaço para restrições indevidas.

*Com informações de Anne Beckhauser

*Reportagem produzida com auxílio de IA

