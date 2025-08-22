STF conclui julgamento de Zambelli por porte ilegal de arma e condena deputada a 5 anos e 3 meses de prisão

Caso refere-se a um episódio ocorrido em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, quando Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua de São Paulo

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada Carla Zambelli está presa na Itália



O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta sexta-feira (22), a deputada Carla Zambelli a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. A decisão foi tomada em plenário virtual, com um placar de 9 votos a 2 a favor da condenação. O caso refere-se a um episódio ocorrido em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, quando Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua de São Paulo e o perseguiu com uma arma em punho.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia se manifestado a favor da condenação. Os ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e André Mendonça votaram pela condenação nesta sexta-feira, consolidando a maioria.

Esta é a segunda condenação da deputada no STF este ano. Em maio, por unanimidade, a parlamentar foi sentenciada a 10 anos de prisão pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo comentarista Cristiano Vilela, “ela ainda poderá recorrer dessa decisão, mas é algo já muito difícil, porque qualquer recurso é para o próprio Supremo Tribunal Federal, e o posicionamento do tribunal já fica claro com relação a isso,” avaliou.