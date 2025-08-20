Carla Zambelli contrata psiquiatra que cobra até R$50 mil

Defesa da parlamentar contratou o renomado psiquiatra forense Dr. Wend Lobo Ribeiro para elaborar um laudo médico que possa justificar sua liberação da prisão e a transferência para regime domiciliar

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada federal Carla Zambelli (PL) está presa na Itália



A deputada federal Carla Zambelli (PL), que permanece presa na Itália, afirmou enfrentar dificuldades financeiras dentro do presídio, chegando a relatar que não tem recursos nem para comprar itens básicos, como shampoo. Apesar da declaração, a defesa da parlamentar contratou o renomado psiquiatra forense Dr. Wend Lobo Ribeiro para elaborar um laudo médico que possa justificar sua liberação da prisão e a transferência para regime domiciliar. De acordo com apuração do portal MD Notícias, os honorários do especialista variam entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, podendo aumentar devido aos custos de deslocamento até a Itália. Além do valor do laudo, a defesa deverá arcar com as despesas de viagem do médico.

A equipe médica responsável pelo caso já é composta por um médico legista, um psiquiatra forense e um psicólogo jurídico, que realizaram uma avaliação indireta da saúde de Zambelli com base em seu histórico médico. O laudo aponta que a deputada apresenta quadro de fibromialgia, problema cardíaco que requer acompanhamento contínuo, além de sintomas de depressão — fatores que, segundo a defesa, tornam difícil o tratamento adequado em ambiente prisional. O documento deverá ser apresentado na audiência marcada para o dia 27 de agosto, quando a defesa tentará converter a prisão em domiciliar.