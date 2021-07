STF forma maioria para arquivar pedido de investigação sobre cheques a Michelle Bolsonaro

Cinco ministros seguiram o voto do relator, Marco Aurélio Mello, que considerou manifestação da Procuradoria-Geral da República

EDU CHAVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Michelle Bolsonaro



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para arquivar o pedido de investigação sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o voto do relator, Marco Aurélio Mello. Na decisão, o ministro considerou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que foi contra a abertura da investigação. Na ocasião, o procurador-geral Augusto Aras disse que o caso já foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que não foram encontrados indícios de crime. A notícia-crime foi enviada ao STF pelo advogado Ricardo Bretanha Schmidt, que pediu a apuração do caso após reportagens revelarem que Queiroz, apontado como operador de um esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio, teria depositado cheques no total de R$ 89 mil na conta de Michelle.