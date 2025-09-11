Jovem Pan > Notícias > Política > STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa

STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa

Voto de Cármen Lúcia no julgamento da suposta trama golpista na Primeira Turma deixou o placar em 3 a 1; ainda resta o voto de Cristiano Zanin

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 15h58
Antonio Augusto/STF Cármen Lúcia vota no julgamento da suposta trama de golpe sob olhares do procurador-geral Paulo Gonet e de Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma Cármen Lúcia vota no julgamento da suposta trama de golpe sob olhares do procurador-geral Paulo Gonet e de Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (11) maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por participação em organização criminosa ligada à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O voto da ministra Cármen Lúcia foi determinante para consolidar a posição do colegiado.

O julgamento começou na semana passada e está sendo conduzido por um grupo de cinco ministros: Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente da Turma), Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Até agora, Moraes e Dino já haviam votado pela condenação de todos os acusados. Fux abriu divergência, absolvendo Bolsonaro e parte dos réus, e condenando apenas Mauro Cid e Walter Braga Netto.

Com o voto de Cármen Lúcia, favorável à condenação, a Turma alcançou maioria. Ainda resta o posicionamento do ministro Cristiano Zanin, que pode definir os contornos finais da decisão, sobretudo na dosimetria das penas.

Acusações

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro e seus aliados montaram uma estrutura para tentar abolir, de forma violenta, o Estado Democrático de Direito e manter o então presidente no poder. Entre os crimes imputados estão:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de golpe de Estado;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • dano qualificado contra patrimônio da União;
  • deterioração de patrimônio tombado.

A acusação central é de que Bolsonaro exercia papel de liderança, acompanhado por militares e ministros de confiança, além de contar com apoio logístico e operacional de assessores diretos, como Mauro Cid. Caso o resultado seja confirmado, as penas dos condenados ainda serão definidas em plenário da Turma. Há expectativa de que surjam divergências sobre a dosimetria, já que Dino defendeu punições mais severas, enquanto Zanin deve apresentar um “voto médio”.

Os advogados de defesa poderão recorrer por meio de embargos infringentes. Esse recurso é admitido quando há ao menos dois votos divergentes em favor da absolvição, permitindo que o caso seja reavaliado pelo plenário do STF, composto por 11 ministros.

Quem são os réus

Além de Bolsonaro, respondem ao processo:

  • Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Abin;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

