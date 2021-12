STF forma maioria para manter obrigatoriedade do passaporte da vacina

Ministros seguiram a decisão de Luís Roberto Barroso para tornar a apresentação do documento obrigatória para viajantes que queiram entrar no Brasil

Valter Campanato/Agência Brasil Decisão foi tomada no plenário virtual da Corte



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina contra Covid-19 para viajantes que chegarem ao Brasil. A maioria foi formada na tarde desta quarta-feira, 16, e a votação aconteceu no plenário virtual da Corte. Além de Barroso, que determinou a obrigatoriedade do documento no último sábado, 11, votaram a favor os ministros Edson Fachin Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weeber e Luiz Fux. O julgamento está previsto para terminas às 23h59 nesta quinta-feira, 16, sendo que os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques ainda não se posicionaram. Nesta modalidade de julgamento, não existe a realização de uma sessão presencial, com os ministros depositando seus votos no sistema do STF.