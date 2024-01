STF inaugura exposição sobre ataques de 8 de Janeiro

Intitulada ‘Após o 8 de janeiro: reconstrução, memória e democracia’, apresentação será aberta ao público a partir desta terça-feira, 9, das 13h às 17h, no térreo do edifício-sede

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO "Democracia Inabalada" Ato que marca um ano dos ataques as sedes dos Tres Poderes, em Brasilia



O Supremo Tribunal Federal (STF) inaugurou nesta segunda-feira, 8, uma exposição para marcar um ano desde que seu prédio foi depredado nos atos de 8 de Janeiro. A cerimônia contou com a presença dos ministros e da ex-presidente da corte, Rosa Weber, que se aposentou em outubro do ano passado. O prédio do STF foi o mais danificado entre os três Poderes durante os ataques, e Rosa estava na presidência do tribunal na época. Estima-se que os custos da destruição tenham sido de cerca de R$ 12 milhões. A exposição, intitulada “Após o 8 de janeiro: reconstrução, memória e democracia”, está dividida em três ambientes da corte.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A abertura ocorre no Hall dos Bustos, onde estão expostas estátuas de juristas e que foi invadido no dia 8 de janeiro do ano passado. Em seguida, os ministros se dirigem ao plenário da corte, onde assistem a um vídeo. Por fim, eles vão ao salão branco do Supremo, que é a principal entrada de autoridades no prédio. A exposição estará aberta ao público a partir desta terça-feira, 9, das 13h às 17h, no térreo do edifício-sede. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações do 8 de janeiro no STF, informou que proferiu 6.204 decisões relacionadas às investigações sobre a invasão e destruição das sedes dos três Poderes. Entre essas decisões, 255 autorizaram medidas de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal em mais de 400 endereços, e 350 trataram de quebras de sigilos bancário e telemático.