Caso Marielle: Primeira Turma do STF retoma julgamento com voto de Moraes

Antonio Augusto / STF Ministro relator, Alexandre de Moraes, durante o primeiro dia de julgamento do assassinato de Marielle no STF



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta quarta-feira (25), o julgamento contra os acusados de planejar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. O crime ocorreu em março de 2018, no Rio de Janeiro (RJ).

A sessão desta quarta-feira começou com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, que fala neste momento. Ele afirmou que os irmãos Brazão foram os mandantes do assassinato. “Domingos e João Francisco Brazão foram os mandantes do duplo homicídio e da tentativa de homicídio contra as vítimas”, disse.

O ministro votou pela condenação dos irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão por planejar e mandar matar as vítimas. Ele também votou para condenar Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, pelos homicídios, e Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, por participação na organização criminosa.

Em relação a Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado da Polícia Civil do RJ, Moraes afirmou que não existe prova específica de que ele tenha participado dos homicídios.

No começo de sua fala, Moraes rejeitou as questões preliminares, que tentam anular o processo sem entrar no mérito da acusação.

O ministro também comentou sobre a motivação política do crime e as ações de “queima de arquivo” que, de acordo com o relator, são caracterizadas pela atuação de milícias no estado do Rio de Janeiro. “Se juntou a questão política com misoginia, com racismo, com discriminação. Marielle era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos. Qual é o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina de executores, quem iria ligar para isso?”, disse. Ele também afirmou que a delação premiada de Ronnie Lessa — autor confesso do assassinato de Marielle — indica que os supostos mandantes não esperavam ser responsabilizados.

O relator afastou a alegação da defesa de que a acusação apresentada pela PGR se sustentaria isoladamente no acordo de colaboração premiada de Ronnie Lessa. Segundo o magistrado, as informações trazidas pelo autor confesso do assassinato ganharam o respaldo de depoimentos de testemunhas e de conjunto de evidências materiais, levantadas sobretudo pela Polícia Federal.

Ele destacou as afirmações em comum entre a delação e os elementos colhidos na investigação, como a recompensa financeira e a hierarquia do grupo.

Moraes também citou a recompensa oferecida aos executores e a proteção das atividades ilegais dos mandantes contra a atuação da parlamentar. “A motivação é o afastamento de oposição política, manutenção dos negócios da milícia de loteamento clandestino. Vamos tirar esse obstáculo e parte da área será dada em pagamento. Aqui há a total conexão entre a forma de pagamento e a conexão do crime. A área era de total influência política e miliciana dos irmãos Brazão”, completou.

O magistrado afirmou que os irmãos Brazão, junto com Robson Fonseca, criaram um grupo criminoso com objetivos de:

Cometer crimes para acumular dinheiro;

para acumular dinheiro; Garantir o controle político sobre determinados territórios, os chamados redutos eleitorais.

Segundo Moraes, a morte da vereadora foi um recurso para manter esse esquema funcionando e blindar os lucros ilegais do grupo por meio da violência. “Não só manter a finalidade de enriquecimento ilícito com a lavagem, mas também afastar a oposição política e garantir, afastando a oposição política de Marielle Franco, a perpetuação do seu reduto eleitoral mediante o uso de força, atuação, violência e assassinatos”, justificou.

O ministro destacou que as provas reunidas são “harmônicas e convergentes” e comprovam a relação dos acusados com o crime organizado. “Não existe qualquer dúvida razoável sobre a vinculação dos réus com as milícias no Rio de Janeiro”, afirmou. “Eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia.”

Ordem da votação

Após o voto do relator, a ordem da votação será: o ministro Cristiano Zanin; a ministra Cármen Lúcia; e, por fim, o presidente da Turma, Flávio Dino.

A absolvição ou a condenação dos réus será decidida pela maioria dos votos. Caso haja condenação, os ministros também definirão a pena a ser aplicada no próprio julgamento. Toda a sessão será transmitida ao vivo pela Rádio e TV Justiça, além do canal oficial do STF no YouTube (link está abaixo).

Ao todo, cinco pessoas respondem ao processo:

Domingos Brazão (conselheiro do Tribunal de Contas do RJ) e Chiquinho Brazão (ex-deputado federal): apontados como os mandantes do crime . A motivação seria a atuação política de Marielle , que dificultava a aprovação de leis para regularizar áreas dominadas por milícias . Respondem por duplo homicídio qualificado , tentativa de homicídio (contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu) e organização criminosa ;

apontados como os . A motivação seria a , que dificultava a aprovação de leis para . Respondem por , (contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu) e ; Rivaldo Barbosa (delegado da Polícia Civil do RJ): acusado de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio . Segundo a PGR, ele usou seu cargo de comando na polícia para dificultar as investigações e garantir a impunidade dos mandantes ;

acusado de e . Segundo a PGR, ele usou seu cargo de comando na polícia para e ; Ronald Paulo de Alves, o “Major Ronald” (ex-policial militar): acusado de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio . Teria monitorado a rotina de Marielle para fornecer informações aos executores;

acusado de e . Teria monitorado a para fornecer informações aos executores; Robson Calixto Fonseca, o “Peixe” (ex-assessor do TCE): responde por organização criminosa em conjunto com os irmãos Brazão;

Na terça-feira (24), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos cinco acusados de mandar matar Marielle e Anderson Gomes. O órgão afirmou ter provas contundentes que confirmam a participação direta dos irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão no crime.

Segundo a acusação, os irmãos Brazão lideravam um grupo criminoso focado na ocupação ilegal e venda de terras, prática conhecida como grilagem. Marielle passou a ser vista como um risco aos negócios da quadrilha por realizar reuniões frequentes nas áreas dominadas pela milícia.

Relembre o crime

No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros no carro em que passavam pela região central do Rio de Janeiro. Inicialmente, o caso foi conduzido pela Polícia Civil do estado. Em 2023, por determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal também entrou nas investigações.

