STF recusa recurso de Marcos do Val e mantém passaporte apreendido e redes sociais bloqueadas

Pedido visava reverter a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de suas contas em redes sociais, medidas que, segundo o político, estariam prejudicando o desempenho de suas funções legislativas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos do Val argumentou que a impossibilidade de viajar devido à retenção do passaporte compromete suas atividades como senador



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, de forma unânime, não acolher o recurso apresentado por Marcos do Val, senador pelo Podemos do Espírito Santo. O pedido visava reverter a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de suas contas em redes sociais, medidas que, segundo o político, estariam prejudicando o desempenho de suas funções legislativas. Marcos do Val argumentou que a impossibilidade de viajar devido à retenção do passaporte compromete suas atividades como senador. Além disso, ele alegou que o bloqueio de suas redes sociais impacta negativamente sua comunicação e interação com a população. No entanto, o relator do caso, Alexandre de Moraes, enfatizou que o senador não cumpriu ordens judiciais anteriores.

A decisão do STF está relacionada a investigações que indicam a participação de Marcos do Val em uma campanha de coação direcionada a policiais federais. O relator destacou que o comportamento do senador, incluindo a disseminação de informações falsas, justifica as medidas restritivas impostas. Com essa decisão, o STF reafirma sua posição em relação ao cumprimento das determinações judiciais e a necessidade de responsabilização de figuras públicas por suas ações.

