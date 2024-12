Mulher do ministro da Educação é aprovada pelo Tribunal de Contas do Ceará em votação polêmica

A indicação da psicopedagoga Onélia Santana recebeu 36 votos a favor e 5 contra; salário mensal dos conselheiros do TCE-CE é de R$ 39.717,69

A Assembleia Legislativa do Ceará apravou a indicação de Onélia Santana, psicopedagoga e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, para uma posição no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A votação secreta resultou em 36 votos a favor e 5 contra, permitindo que Onélia assuma um cargo vitalício, com aposentadoria obrigatória aos 75 anos e um salário mensal de R$ 39,7 mil. Onélia possui uma formação acadêmica robusta, com graduação em letras e especialização em psicopedagogia clínica. Recentemente, em 2023, ela obteve seu doutorado em ciências da saúde. Desde 2022, ela ocupa o cargo de secretária estadual de Proteção Social.

A vaga no TCE foi aberta em decorrência do falecimento do conselheiro Alexandre Figueiredo. Durante a votação, surgiram debates sobre a ética da indicação, especialmente devido à relação familiar de Onélia com o ministro. Apesar das preocupações levantadas, a maioria dos deputados apoiou a indicação.

