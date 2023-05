STF torna réus mais 250 denunciados pelos atos de 8 de Janeiro

Suprema Corte julga, em plenário virtual, o quinto bloco de denúncias contra manifestantes que invadiram as sedes dos Três Poderes; placar está em 7 a 1

Sérgio Lima/AFP - 08/01/2023 Manifestantes invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro



O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus mais 250 denunciados pelos atos de 8 de Janeiro. O caso está sendo julgado em plenário virtual e vai até as 23h59 desta segunda-feira, 22. Até o momento o placar está 7 a 1. O total de pessoas com processos abertos na Suprema Corte, que julga o quinto bloco de denúncias contra manifestantes que invadiram as sedes dos Três Poderes, chegou a 1.045 acusados. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 1.390 manifestantes. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Edson Fachin, acompanharam o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Kassio Nunes Marques divergiu.

Neste julgamento, os magistrados julgaram pessoas que incentivaram a invasão, os chamados “autores intelectuais”, que em sua maioria está solto e responde em liberdade. O próximo bloco começará a ser julgado nesta terça-feira, 23. Mais 131 pessoas serão julgadas, que também são investigadas por terem incentivados os atos. A votação ocorrerá em plenário virtual até as 23h59 do dia 29 de maio. As denúncias da PGR são para os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.