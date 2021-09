STJ decide tornar governador do Amazonas réu por desvio de recursos na pandemia

Wilson Lima é acusado de integrar um suposto esquema de corrupção na compra de respiradores

Herick Pereira/Secom Governador do AM foi denunciado pela PGR



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta segunda-feira, 20, por unanimidade, aceitar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e tornar réu o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e outras 13 pessoas. Ele é acusado de integrar um suposto esquema de desvio de recursos na compra de respiradores superfaturados e vai responder por peculato, fraude, dispensa indevida de licitação, organização criminosa e embaraço às investigações. De acordo com a PGR, o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 2,2 milhões. Em nota, o governador afirmou que as acusações contra ele não têm fundamento e nem base concreta. “Nunca recebi qualquer benefício em função de medidas que tomei como governador. A acusação é frágil e não apresenta nenhuma prova ou indício de que pratiquei qualquer ato irregular”, declarou Lima. “Agora terei a oportunidade de apresentar minha defesa e aguardar, com muita tranquilidade, a minha absolvição pela Justiça. Tenho confiança na Justiça e a certeza de que minha inocência ficará provada ao final do processo”, completou.