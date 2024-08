Tabata Amaral anuncia Lúcia França, mulher de Márcio França, como vice da sua chapa nas eleições

Lúcia é professora, já foi primeira-dama do Estado e vice de Fernando Haddad nas eleições de 2022

Reprodução/X/@ProfLuciaFranca A ex-primeira-dama de São Paulo Lúcia França (esq.), a deputada estadual Andrea Werner e a deputada federal Tabata Amaral, todas do PSB



A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciou a escolha da professora e empresária Lúcia França como sua candidata a vice-prefeita na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Lúcia, que já foi primeira-dama do Estado e é casada com o ex-governador e atual ministro Márcio França, possui uma longa trajetória no PSB, onde está filiada há 36 anos. Ela também foi vice na chapa de Fernando Haddad nas eleições de 2022. A definição da vice ocorreu logo após a convenção que oficializou a candidatura de Tabata, a apenas dez dias do encerramento do prazo para registro das candidaturas. A deputada enfrentou dificuldades em conseguir o apoio do PSDB, que optou por lançar o apresentador José Luiz Datena como seu candidato. Para Tabata, a falta de apoio do partido é considerada uma traição.

Embora não fosse a primeira escolha de Tabata, Lúcia estava entre as opções mais cotadas para a vice. A outra candidata considerada, Lu Alckmin, já havia recusado a proposta. Durante um evento do PSB, Lúcia demonstrou entusiasmo com a possibilidade de assumir a vice, mas ressaltou que a decisão final cabia à liderança do partido. As principais pesquisas apontam que Tabata Amaral está na quinta colocação na corrida em São Paulo, atrás de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol), José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

Publicado por Felipe Cerqueira

