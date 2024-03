Tabata Amaral entra com representação contra Boulos por divulgação irregular de pesquisa eleitoral

Após adversário ignorá-la em levantamento, deputada do PSB argumenta que a publicação desinforma o eleitor paulistano

CLAUDIO REYES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A deputada federal Tabata Amaral é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo



A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) entrou com uma representação contra seu adversário na disputa municipal, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), por suposta divulgação irregular de pesquisa eleitoral. No documento endereçado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Tabata acusa o colega de Câmara dos Deputados de omitir dados estatísticos de uma pesquisa em uma publicação no Instagram, com o intuito de manipular o eleitorado. A representação refere-se a uma postagem de Boulos na qual não mencionava a intenção de voto na deputada do PSB. Nessa publicação, Boulos se apresentava como líder “contra qualquer adversário”, mas posteriormente substituiu por outra na qual afirmava liderar contra qualquer “bolsonarista”. A deputada alega que Boulos misturou os percentuais de dois cenários da pesquisa, incluindo possíveis adversários do mesmo partido na mesma postagem.

Tabata argumenta que a publicação de Boulos desinforma o eleitor paulistano, pois não informou o nível de confiança atribuído à pesquisa, conforme exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A deputada solicita a suspensão imediata da publicação do psolista, além da aplicação de multa e comunicação ao Ministério Público para avaliação de possível crime eleitoral. A divulgação de pesquisa fraudulenta é passível de detenção e multa, de acordo com a legislação eleitoral. Até o momento, Guilherme Boulos não se pronunciou sobre a representação feita por Tabata Amaral. A ação assinada pelos advogados da pré-candidata destaca a gravidade da situação, considerando o alcance da publicação no Instagram e o impacto sobre os eleitores.

