Tabata Amaral intensifica críticas a Pablo Marçal em campanha eleitoral

Candidata incentivou que eleitores busquem informações sobre as acusações que envolvem o influencer

Montagem/Estadão Conteúdo A candidata do PSB tem utilizado suas inserções no rádio para criticar seu adversário



A candidata Tabata Amaral, do PSB, tem utilizado suas inserções no rádio para criticar seu adversário Pablo Marçal, do PRTB. Com um tempo de propaganda reduzido, ela incentivou os ouvintes a buscarem informações no Google sobre as acusações que envolvem o influencer. Desde o início do período eleitoral, as mensagens de Tabata têm sugerido que o público pesquise sobre Marçal e sua suposta ligação com o PCC. Em uma de suas propagandas mais recentes, ela pediu que os ouvintes procurassem por “áudio Polícia Federal”, aludindo a uma reportagem do UOL que detalha grampos telefônicos que resultaram na prisão de Marçal em 2005, devido a fraudes bancárias em Goiás.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de mencionar a conexão entre Marçal e o PCC, a propaganda de Tabata também destaca os supostos vínculos de aliados do influencer com a facção criminosa. A candidata, que ainda não obteve um avanço significativo nas pesquisas de intenção de voto, tem intensificado suas críticas a Marçal, buscando adotar uma abordagem mais agressiva em relação a outros concorrentes na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller