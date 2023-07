Tabata Amaral se solidariza com Leite após falas de Wyllys: ‘Ataque ridículo e inoportuno’

Deputada federal se manifestou após o governador anunciar representação contra o ex-parlamentar por declarações homofóbicas

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para prestar solidariedade ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após o tucano gaúcho entrar com uma representação no Ministério Público contra o ex-deputado Jean Wyllys por declarações homofóbicas. Em publicação no Twitter, a parlamentar falou em “ataque ridículo e inoportuno”. “Ser de direita não significa ser homofóbico, assim como ser de esquerda não te credencia como o paladino da moral! (…) A cegueira ideológica apequena o debate e sempre leva ao mesmo lugar: o extremismo”, escreveu Tabata. Como o site da Jovem Pan mostrou, Eduardo Leite entrou com uma denúncia na última quarta-feira, 19, após bate-boca com Wylly sobre a manutenção de escolas cívico-militares. “Gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”, escreveu o ex-deputado, que foi prontamente respondido por Leite: “Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções”, disse o governador.