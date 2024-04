Tadeu Silva assume presidência da Acrefi no próximo mês

Na manhã desta quinta-feira (18), durante votação realizada, aelegeu seu novo presidente. O contador Tadeu Silva foi quem ganhou a votação e presidirá a instituição no próximo dois anos (2024/2026). Ele assumirá o cargo no próximo mês. Tadeu Silva foi presidente do conselho da Omni até o ano de 2023, onde faz parte do conselho até hoje, é conselheiro da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), da Confederação Nacional das Instituições Financeira (CNF), do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil e PlurierBR Tadeu Silva. Sendo o primeiro homem preto a assumir a presidência de uma entidade de classe do setor financeiro, preside a Ação Global para Imigrantes e Refugiados (Agir). Silva ainda é um executivo com características de desenvolver negócios e formar equipes de alto desempenho por meio de propósito, cultura e inclusão, bem como uma vasta experiência no mercado financeiro. “Meu compromisso é contribuir para a construção de um mundo melhor, criando um ambiente de negócios mais conscientes, onde resultados, pertencimento e bem-estar coexistem. Minha gestão se baseia em colocar as pessoas no centro, focando em resultados e promovendo o desenvolvimento de lideranças conscientes de seus impactos nas pessoas e no mundo”, disse o contador.