Estrelado por Wanger Moura, ‘Guerra Civil’ estreia no Brasil nesta quinta-feira

Reprodução/Youtube/A24 O longa no Brasil será distruibo pela Diamond Films Brasil



“Guerra Civil”, novo filme estrelado por Wagner Moura, estreiou na última sexta-feira (12), nos Estados Unidos. O longa liderou a bilheteria durante todo o fim de semana e arrecadando US$ 25,7 milhões. O filme, produzido por A24 no país, marcou a maior estreia da produtora. A produção estreia nesta quinta-feira (18), no Brasil e será distruibo pela Diamond Films Brasil. Entre os atores do longa, Kirsten Dunst (Homem-Aranha), Stephen McKinley Henderson (“Duna”), Cailee Spaeny (“Priscilla”) e Jesse Plemons (“Ataque dos Cães”) também compõem o elenco. O longa foi escrito e dirigido por Alex Garland, que fez Ex-Machina: Instinto Artificial (2014) e Aniquilação (2018). Moura interpreta um jornalista da Reuters, que percorre os Estados Unidos e tenta conversar com o presidente, enquanto um conflito que envolve todo a nação acontece e, inclusive, coloca sua vida em risco.

Assista ao trailer