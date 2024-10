‘Talvez o mais célebre nome da nossa propaganda’, diz Lula sobre Washington Olivetto

Presidente lembrou as grandes campanhas realizadas pelo publicitário, destacou que ele ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes

Sergio Lima / AFP O presidente lembrou ainda no post que Olivetto foi vice-presidente do Corinthians



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (13), pela rede X (antigo Twitter), para expressar seus sentimentos à família, amigos, colegas de profissão e admiradores do publicitário Washington Olivetto, que morreu neste domingo. “Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda”, postou o presidente. Lula lembrou as grandes campanhas realizadas por Olivetto, destacou que ele ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e que o publicitário ficou conhecido “como a mente por trás da propaganda do ‘Garoto Bombril’, um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Sua participação em empresas foi tão famosa que viraram até música, a ‘W/Brasil’ de Jorge Ben Jor. Também foi colunista, escrevendo artigos na imprensa brasileira por anos.” O presidente lembrou ainda no post que Olivetto foi vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo