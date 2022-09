Tarcísio comemora distância para Garcia e aposta em ‘fator Bolsonaro’ por crescimento na reta final

Integrantes da campanha afirmam, no entanto, que pesquisas internas mostram dianteira ainda maior para o tucano

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Campanha acredita que Tarcísio poderá virar o primeiro turno com cerca de 30% dos votos



A campanha de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo comemorou o resultado da pesquisa Ipec, divulgada na noite desta terça-feira, 27. De acordo com o levantamento, o candidato do Republicanos está na segunda colocação, com 24% das intenções de voto, e saiu do empate técnico com o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que tem 19%. Integrantes do comitê do ex-ministro da Infraestrutura ouvidos pelo site da Jovem Pan afirmam que esta é a principal notícia do levantamento, embora ressaltem que, nas pesquisas internas, a distância para o tucano é ainda maior. “Tarcísio nunca esteve em situação de empate técnico com Garcia. O que aconteceu é que os tucanos venderam uma ideia de que o Rodrigo estava virando para encobrir o fato de que ele não está conseguindo conter a debandada de prefeitos”, disse à reportagem um dos principais coordenadores da campanha de Tarcísio.

Um aliado do ex-ministro aposta na força do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo para virar o primeiro turno da disputa ao Palácio dos Bandeirantes com cerca de 30% dos votos. O entorno do candidato do Republicanos trabalha com um número mágico: se Tarcísio conseguir converter para si cerca de 80% dos votos que o atual mandatário do país tem no maior colégio eleitoral do país, ele terá carimbada sua presença no segundo turno. Por isso, dizem, a ideia é insistir, cada vez mais, na ideia de que Gomes de Freitas é o candidato bolsonarista no Estado. De imediato, a campanha espera um bom desempenho de Tarcísio no debate da TV Globo, que ocorrerá depois da novela “Pantanal”, nesta terça-feira, 27. Este será o último evento a reunir os candidatos ao governo paulista antes do primeiro turno. “Esperamos um tom propositivo”, resume um dos membros do comitê. A estratégia é evitar ataques e usar o canhão da emissora para apresentar propostas, em especial, para o eleitor indeciso.