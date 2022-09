Haddad lidera em SP com 34%; Tarcísio tem 24%, e Garcia, 19%, diz Ipec

Em relação à última pesquisa, divulgada na terça-feira, 20, petista se manteve estagnado; ex-ministro oscilou dois pontos, contra um do tucano

Montagem Jovem Pan: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO, ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO e GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



A cinco dias do primeiro turno das eleições de 2022, a disputa ao governo de São Paulo segue acirrada entre o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Neste momento, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e o tucano brigam por uma vaga no segundo turno com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Segundo pesquisa Ipec divulgada no início da noite desta terça-feira, 27, o petista tem 34% das intenções de voto. Gomes de Freitas aparece numericamente na segunda colocação, com 24%, ante 19% de Garcia. Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 20 de setembro, Tarcísio oscilou positivamente dois pontos, ante um ponto do maior Estado do país. O resultado aumenta a expectativa pela reta final até o primeiro turno das eleições, marcado para o domingo, 2, e pelo último debate na televisão, que será promovido nesta quinta-feira, 27, pela TV Globo. Muito atrás do pelotão que disputa a preferência do eleitor paulista aparecem Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (Unidade Popular) e Altino Júnior (PSTU) têm 1% cada. Brancos e nulos caíram de 10% para 7%; outros 9% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04944/2022. O nível de confiança é de 95%.

Segundo turno

A nova pesquisa Ipec também testou cenários de segundo turno. Em um eventual embate entre Haddad e Tarcísio, o petista vence por 44% a 37%. Neste cenário, brancos e nulos são 11% e 8% dos entrevistados não souberam responder. Na disputa com Rodrigo Garcia, o candidato do PT tem uma vantagem menor: 41% a 38%, após o tucano crescer cinco pontos percentuais desde a última pesquisa. Brancos e nulos são 14% e 8% não sabem. Por fim, um terceiro cenário menos provável apresenta uma disputa entre o tucano e o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste caso, Garcia aparece na primeira colocação, com 36% das intenções de voto, ante 35% de Gomes de Freitas. O índice de brancos e nulos sobe para 17%, enquanto 13% não souberam responder.

Rejeição

Embora lidera as pesquisas de intenção de voto, Fernando Haddad também é o mais rejeitado entre os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o Ipec, 33% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no petista. No dia 20 de setembro, o índice era de 34%, o que demonstra uma melhora na imagem do petista, ainda que dentro da margem de erro. Já o ex-ministro da Infraestrutura é o segundo mais rejeitado, com 20% – uma oscilação um ponto percentual, em relação ao levantamento anterior. Rodrigo Garcia, por sua vez, mantém os mesmo números da pesquisa anterior, com 9% de rejeição.

Cenário presidencial

O Ipec também divulgou dados da corrida presidencial no maior Estado do país. De acordo com o instituto, o ex-presidente Lula (PT) lidera com 44% das intenções de voto, ante 33% do presidente Jair Bolsonaro. A senadora Simone Tebet oscilou de 5% para 6% e, pela primeira vez, aparece numericamente na frente do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que está estacionado com 5%. O emedebista e o pedetista estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.