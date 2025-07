Tarcísio de Freitas apoia Bolsonaro em meio a medidas cautelares e pede ‘eleições livres’

‘Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa’, afirmou o governador do São Paulo nas redes sociais

Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo Em sua defesa, Tarcísio elogiou a determinação de Bolsonaro



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após aplicação de medidas cautelares que culminaram na instalação de uma tornozeleira eletrônica. “Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho”, afirmou nas redes sociais, criticando as ações judiciais que envolvem Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enfrenta acusações de golpe de Estado e é onde foi condenado inelegível até 2030.

Em sua defesa, Tarcísio elogiou a determinação de Bolsonaro, ressaltando seu amor pelo Brasil e o sacrifício que fez por suas convicções. “Não faltou quando atentaram contra a sua vida. Não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado.”

“Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça”, completou.

A situação se complica ainda mais devido ao tarifaço de Donald Trump contra o Brasil e a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a uma investigação aberta recentemente que tramita sob sigilo. Essa crise está afetando as aspirações políticas de Tarcísio, que busca equilibrar sua relação com apoiadores de Bolsonaro e as necessidades do Estado de São Paulo.

A defesa de Bolsonaro reagiu com surpresa às novas medidas cautelares impostas, afirmando que o ex-presidente sempre respeitou as ordens do Judiciário. Por outro lado, a Procuradoria Geral da República considerou a instalação da tornozeleira eletrônica uma medida urgente, visando evitar qualquer possibilidade de fuga do réu.

