Aliados de Bolsonaro denunciam ‘perseguição política’ após operação da PF e decisão de Moraes

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificaram como “perseguição política” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou em mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 18, na residência de Bolsonaro e na sede do PL, partido ao qual é filiado.

Em reação imediata, deputados e senadores da oposição divulgaram uma carta conjunta em que repudiam a operação e apontam uma suposta tentativa de censura e intimidação. O documento afirma que há um movimento coordenado para deslegitimar e humilhar o ex-presidente da República. “Reafirmamos nosso repúdio à censura, à intimidação e à tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio jamais será uma opção diante da injustiça”, diz trecho da nota, assinada por parlamentares de diversas alas da oposição.

A ação da PF ocorre em meio a um ambiente de crescente tensão entre os Poderes, com acusações de excessos do Judiciário por parte de lideranças da direita. Para aliados de Bolsonaro, a atuação de Moraes ultrapassa os limites constitucionais e compromete a estabilidade institucional do Brasil.

Além da crítica direta ao ministro do STF, a oposição promete reagir politicamente às ações consideradas abusivas. Nos bastidores do Congresso, líderes avaliam apresentar projetos que limitem os poderes de ministros do Supremo e articulam medidas para barrar o que classificam como “judicialização da política”.

A base bolsonarista também mobilizou as redes sociais, com parlamentares e influenciadores denunciando o que chamam de “cerco judicial” contra Bolsonaro e aliados. A narrativa de perseguição reforça a estratégia do ex-presidente de se apresentar como vítima de uma ofensiva institucional, o que pode impactar diretamente o cenário eleitoral de 2026. Até o momento, nem o STF nem a Polícia Federal se manifestaram oficialmente sobre os termos da investigação. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias, acirrando ainda mais o clima político no país.