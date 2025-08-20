Tarcísio diz que Brasil deveria permitir vitória dos EUA no tarifaço

Segundo o governador de São Paulo, o presidente norte-americano Donald Trump ‘gosta de colecionar vitórias’ e o Brasil poderia fazer gestos simbólicos para conquistar benefícios em troca

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que Trump gosta de colecionar vitórias



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira (19) que o Brasil deveria “dar algumas vitórias” aos Estados Unidos nas negociações sobre tarifas comerciais. A fala foi feita durante um evento em São Paulo e gerou reação imediata do governo federal. Segundo Tarcísio, o presidente norte-americano Donald Trump “gosta de colecionar vitórias” e o Brasil poderia fazer gestos simbólicos para conquistar benefícios em troca. Entre os exemplos citados pelo governador está a possibilidade de o país deixar de importar combustíveis da Rússia e, em contrapartida, negociar diretamente com os Estados Unidos.

Na avaliação de Tarcísio, tal medida poderia abrir espaço para que o Brasil conseguisse reduzir tarifas sobre produtos como máquinas, equipamentos, café, pneus, proteína animal e pescado. A declaração foi criticada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que usou as redes sociais para afirmar que “a soberania nacional não é algo para se dar de presente”. Ela questionou a postura de Tarcísio e afirmou que o governador “se distancia cada vez mais dos interesses do país e da população” ao se aproximar de banqueiros e bilionários.

O histórico de apoio de Tarcísio a Donald Trump também foi lembrado. Durante as eleições norte-americanas, o governador chegou a publicar vídeo utilizando um boné com o slogan de campanha do republicano, “Make America Great Again”. Parlamentares alinhados à oposição, como Eduardo Bolsonaro, também defendem um maior alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e um reposicionamento institucional que permita acordos sobre tarifas comerciais. O governo federal, entretanto, reforça que não haverá concessões dessa natureza e que a estratégia seguirá no âmbito das negociações econômicas e comerciais multilaterais.