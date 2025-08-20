Jovem Pan > Notícias > Economia > China processa Canadá na OMC por tarifas e cotas aplicadas a produtos de aço e alumínio

China processa Canadá na OMC por tarifas e cotas aplicadas a produtos de aço e alumínio

Essa ação reflete as tensões comerciais entre as duas nações e destaca as complexidades das relações comerciais globais, especialmente em um setor tão estratégico como o de metais

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 17h09
  • BlueSky
Xie Huanchi/EFE/EPA/Xinhua Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), discursando na terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou que a China iniciou um processo de disputa contra o Canadá

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou que a China iniciou um processo de disputa contra o Canadá, relacionado a tarifas e cotas aplicadas a produtos de aço e alumínio. A queixa chinesa se concentra nas medidas adotadas pelo governo canadense, que impõem sobretaxas na forma de cotas tarifárias para a importação de certos tipos de aço provenientes de países que não possuem acordos de livre comércio com o Canadá, incluindo a própria China. Além disso, a reclamação da China abrange a aplicação de sobretaxas sobre produtos de aço e alumínio que contenham materiais originários do país asiático. Essa ação reflete as tensões comerciais entre as duas nações e destaca as complexidades das relações comerciais globais, especialmente em um setor tão estratégico como o de metais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O pedido formal de consultas foi encaminhado a todos os membros da OMC, dando início ao processo de resolução de disputas. Esse mecanismo permite que as partes envolvidas tentem chegar a um entendimento antes de avançar para etapas mais formais de litígios. A OMC desempenha um papel crucial na mediação de conflitos comerciais, buscando garantir que as regras do comércio internacional sejam respeitadas. A disputa entre China e Canadá é um exemplo das dificuldades enfrentadas por países em um cenário de crescente protecionismo e rivalidades comerciais. A situação atual pode ter implicações significativas para o mercado global de aço e alumínio, além de afetar as relações diplomáticas entre as duas nações.

Leia também

Brasil pode sofrer sanções no Swift? Reação à Lei Magnitsky gera temor no país
Trump afirma que não permitirá turbinas eólicas e energia solar nos EUA

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >