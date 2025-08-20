China processa Canadá na OMC por tarifas e cotas aplicadas a produtos de aço e alumínio

Essa ação reflete as tensões comerciais entre as duas nações e destaca as complexidades das relações comerciais globais, especialmente em um setor tão estratégico como o de metais

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou que a China iniciou um processo de disputa contra o Canadá, relacionado a tarifas e cotas aplicadas a produtos de aço e alumínio. A queixa chinesa se concentra nas medidas adotadas pelo governo canadense, que impõem sobretaxas na forma de cotas tarifárias para a importação de certos tipos de aço provenientes de países que não possuem acordos de livre comércio com o Canadá, incluindo a própria China. Além disso, a reclamação da China abrange a aplicação de sobretaxas sobre produtos de aço e alumínio que contenham materiais originários do país asiático. Essa ação reflete as tensões comerciais entre as duas nações e destaca as complexidades das relações comerciais globais, especialmente em um setor tão estratégico como o de metais.

O pedido formal de consultas foi encaminhado a todos os membros da OMC, dando início ao processo de resolução de disputas. Esse mecanismo permite que as partes envolvidas tentem chegar a um entendimento antes de avançar para etapas mais formais de litígios. A OMC desempenha um papel crucial na mediação de conflitos comerciais, buscando garantir que as regras do comércio internacional sejam respeitadas. A disputa entre China e Canadá é um exemplo das dificuldades enfrentadas por países em um cenário de crescente protecionismo e rivalidades comerciais. A situação atual pode ter implicações significativas para o mercado global de aço e alumínio, além de afetar as relações diplomáticas entre as duas nações.

