Tarcísio diz que foco está em entregar bom trabalho em SP e que não pensa em candidatura à Presidência

Governador é cotado para disputar a eleição presidencial no ano que vem, mas no momento afirma apenas que deseja ‘ajudar quem vai ser o candidato no nosso campo da direita’

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas afirma que São Paulo continua estudando novas medidas para conter efeitos em setores atingidos pelo tarifaço



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira (18) que trabalha com foco na gestão do Estado e que não gasta tempo pensando numa candidatura a presidente da República no ano que vem. O governador afirmou que vai focar em entregar um bom trabalho em SP e “ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo” da direita, no que diz respeito às eleições de 2026. “Sabe quanto tempo eu perco pensando nisso? Zero. Estou extremamente focado no projeto de São Paulo. Até porque o que nos preocupa é o legado, o que a gente pode deixar. A população confiou a nós o mandato, deu uma confiança para nós extraordinária. Sou muito grato à população por isso”, declarou Tarcísio durante evento da Warren Investimentos. “O meu objetivo agora é ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo, tentar ajudar com um projeto de Brasil”, disse a jornalistas após o painel.

Tarcísio salientou que pensar num projeto de país é mais importante do que pensar numa candidatura de centro-direita. “Meu grande objetivo é participar de um projeto que seja vencedor, um projeto que transforme esse Brasil. O piloto, pouco importa. O projeto é que é importante”, disse o governador de São Paulo.

Ao falar da “mística” de que o governador de São Paulo é sempre um presidenciável, Tarcísio lembrou que o último político que se tornou presidente após ocupar o posto foi Jânio Quadros, no início da década de 1960. “Esse negócio de governar Estado não é de Deus, não”, brincou.

Tarcísio diz estar ‘otimista’ sobre tarifaço

Tarcísio também disse que o governo de São Paulo continua estudando eventuais novas medidas para contenção de efeitos em setores atingidos pelo tarifaço. “Mas mais do que isso, continuamos fazendo contato lá (nos Estados Unidos), continuamos tentando falar com alguém, sensibilizar alguém. Trabalho de formiguinha mesmo”.

A grande preocupação, segundo ele, é que o Brasil perca mercados relevantes a empresas que empregam muitas pessoas, por conta do tarifaço. “Agora, eu sou otimista. Sempre otimista. Então, eu acho que vamos conseguir resolver em algum momento”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desvinculação do orçamento

Durante o evento, Tarcísio defendeu uma agenda de desvinculação e desindexação do orçamento e revisão de benefícios tributários, junto com reforma administrativa, baseada na meritocracia, e programas de concessões e privatizações.

“Se eu gasto muito, estou comprometendo as próximas gerações. Estamos falando de aumento de imposto, de atacar produtividade e de não crescer”, afirmou Tarcísio, numa crítica à política fiscal do governo federal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert