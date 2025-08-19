Justiça define futuro de acusado de matar Vitória na Grande SP

Maicol Sales dos Santos é suspeito de assassinar adolescente de 17 anos, em fevereiro deste ano; se condenado, pena pode chegar a 50 anos de prisão

Reprodução/Redes sociais Maicol Sales é acusado de matar a adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos



A Justiça marcou para o dia 19 de setembro a audiência em que será ouvido Maicol Sales dos Santos, acusado de assassinar a adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Após o depoimento, será decidido se ele irá a júri popular. O crime, que teve grande repercussão, ocorreu no final de fevereiro deste ano na Grande São Paulo. Vitória desapareceu após sair do trabalho em um shopping na região de Cajamar. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado em uma área de mata.

Maicol Sales, que segundo a polícia confessou o crime, foi preso em março e responde por sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. A investigação aponta que ele teve um relacionamento anterior com a vítima e temia que ela contasse sobre o caso para sua atual esposa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem desceu do ônibus em um local escuro, pouco antes de ser abordada. Se condenado, a pena para o acusado pode chegar a 50 anos de prisão.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA