Tarcísio e Nunes entregam 100 câmeras do Smart Sampa para motos da GCM e PM

Programa Smart Sampa será ampliado para a região metropolitana nos próximos meses

Divulgação/Prefeitura de São Paulo Smart Sampa faz parte do programa de segurança pública que faz reconhecimento facial e de placas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes, entregaram nesta segunda-feira (11) 100 câmeras do Smart Sampa, que fazem parte do programa de segurança pública que faz reconhecimento facial e de placas, é uma parceria entre a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar de São Paulo. O evento de entrega dos equipamentos aconteceu ao mesmo tempo em que o ministro Alexandre de Moraes era homenageado, em outro evento na capital. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes eram esperados no evento em homenagem a Moraes, mas não compareceram. O programa Smart Sampa será ampliado para a região metropolitana nos próximos meses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o evento no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o ministro Alexandre de Moraes disse que, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o Brasil deu um basta na possibilidade de golpismo.

“Então o Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais na política brasileira. O Brasil deu um basta, na Constituição de 1988, a ideia de personalismo, a ideia de populismo”, disse Moraes.