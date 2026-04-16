Governo de SP abre o cofre para o Turismo e investirá R$ 276 milhões em 214 cidades turística

As 78 Estâncias Turísticas de São Paulo serão contempladas pelos recursos liberados por Tarcísio, com repasse de R$ 2,5 milhões para cada uma

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



O governador Tarcísio de Freitas anunciará um investimento milionário para fortalecer o fluxo turístico e economia de 214 municípios paulistas. As 78 Estâncias Turísticas de São Paulo serão contempladas pelos recursos liberados por Tarcísio, com repasse de R$ 2,5 milhões para cada uma. Outros 136 Municípios de Interesse Turístico receberão aportes individuais de R$ 600 mil.

Os R$ 276,6 milhões em novos investime prevê a viabilização de projetos como:

Construção de praças temáticas;

Criação de centros de atendimento ao turista;

Requalificação de orlas;

Ciclovias;

Trilhas ecológicas.

Os recursos estaduais serão destinados prioritariamente para obras de infraestrutura, fortalecimento do fluxo turístico e economia local. O investimento vai viabilizar projetos como construção de praças temáticas, criação de centros de atendimento ao turista, requalificação de orlas, ciclovias e trilhas ecológicas, entre outros.

O aporte deve ser confirmado pelo Palácio dos Bandeirantes ainda nesta quinta-feira (15), com a participação de prefeitos e prefeitas das cidades atendidas.