‘Tarcísio vai aumentar a desigualdade se for presidente’, diz Gleisi após fala do governador em leilão na B3

Governador defendeu o livre mercado como solução para as desigualdades sociais; na rede social X, ministra rebateu: ‘Só o Estado é capaz de reduzir a desigualdade’

Divulgação/PT Gleisi Hoffmann voltou a usar a palavra "fantoche" para se referir a Tarcísio de Freitas



A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, recentemente gerou uma onda de polêmica ao criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma publicação na rede social X. Em sua postagem, Hoffman não poupou palavras ao chamar Tarcísio de “fantoche” – palavra que ela já havia usado para se referir ao adversário – e levantar a questão da desigualdade social. A ministra afirmou que, caso o aliado de Jair Bolsonaro se candidate à presidência, seu programa de governo incluiria o indulto ao ex-presidente.

Essa crítica surgiu após Tarcísio defender o livre mercado como solução para as desigualdades sociais, argumentando que o mercado, e não o Estado, seria capaz de promover os investimentos necessários para o país. “Tarcísio anunciou ontem que, depois de indultar Bolsonaro, se fosse presidente iria aumentar a desigualdade social no país. É isso que vai acontecer se o mercado substituir o estado, como ele defendeu horas depois depois do leilão do Túnel Santos-Guarujá. Acontece que é o estado, por meio do governo federal e governo de São Paulo, que vai investir mais de R$ 5 bilhões (85% do total) na maior obra do PAC 2. E que a construção do túnel só vai ser possível porque o Porto de Santos não foi privatizado como ele queria”, disse Gleisi.

“Se tem algo que séculos de capitalismo ensinaram ao Brasil e ao mundo é que só o Estado, governado democraticamente, é capaz de reduzir a desigualdade. A lógica do mercado é o lucro, a concentração de renda ao custo da injustiça social. Foi o que Bolsonaro e [o ex-ministro Paulo] Guedes fizeram, levando o Brasil de novo para o Mapa da Fome, e que Tarcísio, o candidato fantoche, pensa em repetir. Indultar Bolsonaro e aumentar a desigualdade é seu programa de governo. Mas não é o programa do país”, completou a ministra.

Tarcísio anunciou ontem que, depois de indultar Bolsonaro, se fosse presidente iria aumentar a desigualdade social no país. É isso que vai acontecer se o mercado substituir o estado, como ele defendeu horas depois depois do leilão do Túnel Santos-Guarujá. Acontece que é o estado,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 6, 2025

A declaração de Tarcísio não passou despercebida e gerou reações de diversas figuras políticas, incluindo o líder do PT, Lindbergh Farias, que também se posicionou contra a visão do governador. Essa troca de farpas entre os políticos ocorre em meio a um cenário de debates acalorados nas redes sociais, especialmente após o início do “tarifaço”. Após acenos do Centrão a Tarcísio, o governo Lula já o enxerga como um potencial candidato à Presidência em 2026.

*Com informações de Victoria Abel

*Reportagem produzida com auxílio de IA