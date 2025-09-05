‘É o mercado financeiro que vai proporcionar a redução das desigualdades no país’, diz Tarcísio

Governador de SP afirma que ‘acredita na iniciativa privada como força motriz’ e que ‘é o recurso privado que vai trazer transformação’

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas afirma que o mercado financeiro vai proporcionar a redução das desigualdades no país



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (5) que o mercado financeiro vai proporcionar a redução das desigualdades no país, após o leilão do Lote Paranapanema (ampliação da rodovia Raposo Tavares) na sede da B3, em São Paulo. “A gente acredita na iniciativa privada como força motriz. A gente acredita que é o recurso privado que vai trazer transformação. A gente acredita que é o mercado que vai proporcionar a redução das desigualdades”, disse Tarcísio. “O Estado em si não daria conta de fazer isso (investimentos). Temos que fazer todos os ajustes, ser rigorosos nas contas”.

Potencial candidato à Presidência da República no ano que vem, o governador destacou que sua gestão está “dando exemplo para o Brasil“. E ressaltou que está “pagando dívidas” do passado de São Paulo. Tarcísio adiantou que as obras do Rodoanel Norte e da Linha 17- Ouro serão entregues no ano que vem. Ele disse que os projetos atrasados “da Copa do Mundo” de 2014 “não farão mais aniversário”.

Aliado de Tarcísio e responsável por tramitar pautas de interesse do Executivo, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), compareceu ao leilão. Também estiveram presentes o vice-governador Felício Ramuth (PSD), o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e a secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, Natália Resende.

*Com informações do Estadão Conteúdo

