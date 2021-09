Tasso Jereissati desiste de prévias do PSDB e anuncia apoio a Eduardo Leite

Segundo o senador, 80% das executivas estaduais do partido são a favor da candidatura do governador do Rio Grande do Sul à Presidência da República em 2022

Senador Tasso Jereissati desistiu das prévias do PSDB



O senador Tasso Jereissati desistiu de participar das prévias do PSDB e manifestou apoio à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República em 2022. Jereissati disse que o gaúcho tem “todas as qualidades que um homem público precisa” e que 80% das executivas estaduais do partido manifestam apoio a ele ou ao senador. “Um de nós tem de abrir mão porque para o partido, para o país, vai ser muito parecido. E eu vi no Eduardo um dinamismo, uma juventude, uma força de vontade. Não sou candidato nas prévias do PSDB, mas isso não quer dizer que não estou na luta”, declarou. Além de Eduardo Leite, participam das prévias o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Jereissati também afirmou que deve se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta quarta-feira, 29. “Eu tenho certeza que o ex-presidente, no mínimo, está torcendo pela nossa caminhada.” O tucano manifestou apoio a Doria em agosto.