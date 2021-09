PF realiza operação contra fraudes com verbas federais da pandemia no Maranhão

Investigação constatou fraudes em dois processos licitatórios instaurados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís

Divulgação/PF Polícia Federal realizou Operação Desmedida nesta terça-feira



A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), realizou nesta terça-feira, 28, uma operação para desarticular um grupo suspeito de promover fraudes licitatórias e irregularidades em contratos envolvendo verbas federais para o combate a pandemia de Covid-19. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis de constrição patrimonial nas cidades de São Luís e Paço do Lumiar, no Maranhão. Segundo a PF, inicialmente foram constatadas fraudes em dois processos licitatórios instaurados em 2020 pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís para contratação de insumos.

A operação foi batizada de “Desmedida” em referência aos quantitativos adquiridos no bojo das contratações fraudulentas, a exemplo de 50.400 pacotes de copo descartável e de 7.000 caixas de embalagens de quentinha, sem que tivesse havido, ao menos, a justificativa. De acordo com a análise da CGU, houve superfaturamentos contratuais e simulação de vendas, gerando prejuízo milionário aos cofres públicos. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, superfaturamento, simulação de compra e venda, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 31 anos de prisão.