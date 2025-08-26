Jovem Pan > Notícias > Política > TCU investigará falhas na execução do PNLD 2026 após representação de Sanderson

TCU investigará falhas na execução do PNLD 2026 após representação de Sanderson

Deputado denuncia ausência de 52 milhões de livros didáticos e possíveis irregularidades no MEC; ministro Augusto Nardes será o relator do caso

  Por Uanabia Mariano
  26/08/2025 12h39
Segundo o MEC, o orçamento de R$ 2,04 bilhões foi insuficiente frente à demanda estimada em R$ 3,5 bilhões

O Tribunal de Contas da União (TCU) acolheu e autuou nesta semana a representação do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL/RS), vice-líder da Oposição, que solicita investigação sobre possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2026 pelo Ministério da Educação (MEC). A denúncia, protocolada no dia 21 de agosto, aponta que o MEC deixou de adquirir aproximadamente 52 milhões de livros didáticos, mesmo com recursos assegurados para a compra completa. A falha atinge diversas disciplinas e modalidades de ensino, incluindo História, Geografia, Ciências, Artes, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e livros literários, prejudicando milhões de estudantes da rede pública de educação básica.

Segundo o MEC, o orçamento de R$ 2,04 bilhões foi insuficiente frente à demanda estimada em R$ 3,5 bilhões, evidenciando falhas de planejamento em uma política pública essencial e continuada. A representação aponta possíveis violações à Constituição Federal e ao Plano Nacional de Educação, além de infrações aos princípios de legalidade, moralidade e eficiência administrativa. Diante disso, o TCU determinou a abertura de procedimento de apuração, sob relatoria do ministro Augusto Nardes.

Para o deputado Sanderson, “a negligência do MEC compromete o direito à educação de milhões de estudantes e exige pronta resposta do Estado. A atuação do TCU é fundamental para restaurar a legalidade, garantir a transparência e proteger os recursos públicos”. Entre as medidas solicitadas na representação estão a verificação da compatibilidade entre o planejamento orçamentário e a execução do PNLD, a identificação de responsáveis e a eventual recomendação de suplementação orçamentária para garantir o fornecimento integral dos livros didáticos previstos para 2026.

