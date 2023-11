Tebet afirma que não foi sondada para assumir ministério da Justiça

Ao ser questionada por jornalistas, ministra do Planejamento não antecipou se aceitaria cargo caso fosse convidada

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra do Planejamento disse acreditar que Lula tomará 'a decisão mais acertada'



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 28, que não foi sondada para assumir o ministério da Justiça. As especulações sobre uma possível mudança de ministério para Tebet surgiram após a indicação do presidente Lula para que o atual chefe da Pasta, Flávio Dino, assuma a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). “Não fui sondada, não fui convidada, estou no ministério do Planejamento e Orçamento, vocês sabem disso, a convite do presidente lula, da cota pessoal dele, estamos procurando fazer o melhor possível diante do cenário que nós pegamos”, afirmou aos jornalistas. Com a indicação de Dino ao STF, o ministro ainda passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que está marcada para o dia 13 de dezembro, na qual serão necessários, no mínimo, 41 votos para sua aprovação. A ministra finalizou afirmando que “Ele [Lula] saberá com a sabedoria de sempre escolher o que é melhor para o Brasil”.