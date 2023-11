ABC-RN responde Jorge Kajuru após senador comparar jogadores com prostitutas; entenda

Patrocinado por uma empresa de acompanhantes, o clube do Rio Grande do Norte ainda pediu respeito às garotas de programa

Geraldo Magela/Agência Senado - 19/12/2022 Senador Jorge Kajuru discursa na tribuna da Casa



O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ficou extremamente irritado com a vitória do ABC-RN sobre o Vila Nova, ocorrida no último sábado, 25, válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time goiano ficou sem o acesso à elite do futebol nacional. Em Natal para acompanhar o time do coração, o político comparou os atletas da equipe potiguar com prostitutas, lembrando que o ABC já estava rebaixado para a Série C e não tinha mais ambições na competição. “Para mim, os jogadores do ABC de Natal são piores do que prostitutas. Muito piores. As prostitutas são mais éticas do que eles. Eles até agora não jogaram nada, deixaram o ABC rebaixado, desmoralizado no Campeonato Brasileiro. O ABC vai agora para a terceira divisão, de repente vai para a Série D. Tomara que vá para a Série Z. Tô cagando para o ABC de Natal”, disparou, em vídeo divulgado nas redes sociais. Jornalista esportivo, Kajuru ainda acusou os atletas rivais de receberem R$ 200 mil de “mala branca”.

“Tenho 45 anos de carreira no futebol. A maioria da classe é de bandido, é de canalha… Vocês (jogadores do ABC) são canalhas, bandidos. Vocês não tiveram dignidade de vestir a camisa do ABC durante o campeonato, rebaixaram o time, e, na última rodada, no último jogo, jogaram como se fosse uma Copa do Mundo porque vocês receberam R$ 200 mil cada um de prêmio para derrotar o Vila Nova e derrotaram. É por isso que tenho nojo do futebol”, acrescentou. Em resposta ao senador, o ABC criticou a “falta de respeito com os jogadores”. Patrocinado por uma empresa de acompanhantes, o clube do Rio Grande do Norte ainda pediu respeito às prostitutas. “Além da falta de respeito com os jogadores, que atuaram com seriedade junto ao clube que representam, mesmo com o rebaixamento confirmado, a declaração infeliz do senador Jorge Kajuri ainda trouxe ofensas à profissão de acompanhante, reconhecida desde 2002 pelo Ministério do Trabalho. Juntos, ABC e Fatal Model pregam mais respeito, segurança e dignidade, dentro e fora de campo, desde que iniciaram a parceria. Agora, não será diferente. Juntos pelo respeito. Sempre”, declarou. Veja abaixo.