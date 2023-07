Temer surge de terno rosa como ‘Ken’ nas redes sociais: ‘Barbie-me-ei’

Ex-presidente se rendeu ao sucesso do longa-metragem que estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 20, e viralizou com postagem

O sucesso do filme “Barbie“, que estreou na quinta-feira, 20, nos cinemas brasileiros, aparentemente, também está influenciando o mundo político. Na tarde deste sábado, 22, o ex-presidente Michel Temer (MDB) surgiu nas redes sociais de terno rosa como “Ken Temer”. Como legenda da publicação, o emedebista usou uma mesóclise, figura de linguagem recorrentemente usada pelo ex-chefe do Executivo federal. “Barbie-me-ei”, escreveu. “Oi, Temer. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só por que cê tá de carro? Fala sério. Até a próxima, Temer”, diz o vídeo divulgado por Temer em seus perfis. Como a Jovem Pan mostrou, o filme da Barbie registrou a segunda maior estreia de um filme no país em toda a história. De acordo com dados da Comscore, o longa-metragem de Greta Gerwig arrecadou R$ 22,9 milhões no dia da estreia e foi assistido por 1,18 milhões de pessoas. Os números colocam “Barbie” atrás apenas da abertura de “Vingadores: Ultimato” (2019), que arrecadou R$ 29,9 milhões em seu primeiro dia de exibição. O filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling conta a história de uma boneca que perdeu seu propósito e vai ao mundo dos humanos entender suas frustrações. No Rotten Tomatoes, site tradicional de avaliação de filmes, classificou o longa com 90% de aprovação.