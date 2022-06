Terei de escolher entre CPI do MEC e campanha do ex-presidente Lula, afirma Randolfe

Senador anunciou nesta quinta que conseguiu as assinaturas necessárias para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Ministério da Educação

Pedro França/Agência Senado - 23/06/2022 Senador Randolfe Rodrigues anunciou que conseguiu coletar o mínimo de assinaturas necessárias para a criação da CPI do MEC



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou a jornalistas nesta quinta-feira, 23, que terá de escolher, futuramente, entre estar à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a possibilidade de um ‘gabinete paralelo’ no Ministério da Educação ou integrar a coordenação da pré-campanha à presidência da Republica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É uma escolha futura que terei de fazer. Uma escolha que terei que fazer sobre um ou outro”, confessou o congressista. O parlamentar alega que as funções são incompatíveis de caminharem paralelamente e que haverá uma desistência no médio prazo. “Uma delas [das funções] eu deixarei dado a necessidade imperiosa dessa investigação”, disse. Durante a tarde desta quinta, Randolfe realizou um pronunciamento à frente do Plenário do Senado Federal e confirmou que conseguiu as 27 assinaturas necessárias para que a CPI do MEC seja implementada. Agora, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), analisará se o pedido preenche os critérios necessários e se haverá a abertura da comissão de inquérito.