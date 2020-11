Tião Bocalom e Socorro Neri vão disputar o 2º turno em Rio Branco

O candidato do PP liderou o pleito, atingindo uma ampla vantagem com 49,58% dos votos; atual prefeita ocupou a segunda colocação, com 22,68%

Reprodução/Facebook Tião Bocalom (PP) e Socorro Neri (PSB)



Os candidatos Tião Bocalom (PP) e Socorro Neri (PSB) disputarão o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Tião Bocalom liderou o pleito, atingindo uma ampla vantagem com 49,58% dos votos. Com 22,68% dos votos, a atual prefeita Socorro Neri ocupou a segunda colocação em uma disputa acirrada com Minoru Kinpara (PSDB), que alcançou 14,62%, permanecendo na terceira posição. Tião é ex-Presidente Regional do Democratas, já foi prefeito do município de Acrelândia, vizinho a Rio Branco, por três mandatos, vereador em Nova Olímpia, no Paraná e Secretário Estadual de Agricultura do Estado do Acre. Roberto Duarte (MDB) teve 6,97% dos votos, Daniel Zen (PT), 4,01%, Jarbas Soster (Avante), 1,29% e Jamyl Asfury, 0,85%.

A candidata à reeleição, Socorro Neri, assumiu a Prefeitura de Rio Branco após Marcus Alexandre (PT) deixar o cargo para concorrer ao governo do Acre. Durante sua carreira política, foi secretária de Assistência Social em Rio Branco, superintendente da Legião Brasileira de Assistência Social (LBA) do governo federal e diretora do Departamento Federal de Ensino Supletivo. Segundo as previsões da última pesquisa Ibope, divulgada na terça-feira, Tião Bocalom lideraria a disputa com 28% dos votos, seguido por um empate entre Minoru Kinpara e Socorro Neri, com 22% das intenções de voto.