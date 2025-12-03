Toffoli acolhe pedido e caso Master fica sob crivo do STF

Tudo que for decido pela PF em relação ao processo passará por aprovação prévia do Supremo

Fellipe Sampaio/SCO/STF Toffoli também autorizou Luiz Antonio Bull como parte interessada no processo



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (3), que todas os novos movimentos relacionados a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), devem passar pelo crivo do Tribunal antes de serem realizados. A operação investiga o banco Master. A decisão foi tomada, segundo o ministro, pela suspeita de que pessoas com foro privilegiados possam estar envolvidas. Certas autoridades têm o direito de serem julgadas por instâncias mais altas do sistema judiciário. Apesar disso, a investigação não sai das mãos da PF.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Toffoli também autorizou Luiz Antonio Bull como parte interessada no processo. A defesa alega que ele ficou preso por 11 dias por uma decisão que foi expedida por um magistrado sem a competência necessária. Ele já foi solto após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A investigação continua em sigilo.