No 1º de Maio, Flávio faz pronunciamento com críticas a Lula: ‘Se diz pai dos pobres’

O vídeo de Flávio Bolsonaro foi publicado um dia após o pronunciamento em rede nacional feito pelo presidente Lula na noite de quinta-feira (30)

Jovem Pan Curitiba Flávio Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan



O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No material, intitulado como um “pronunciamento à nação”, o parlamentar saudou os trabalhadores brasileiros e aproveitou a data para atacar o que classificou como o alto custo de vida, a carga tributária elevada e o uso do dinheiro público pelo atual governo.

No vídeo, Flávio destaca o esforço diário da classe trabalhadora — “o trabalhador do Brasil que acorda cedo, de madrugada, que pega duas, três conduções” — e afirma que os últimos anos “não têm sido nada fáceis”. Ele citou o carrinho de supermercado que “volta mais vazio para casa”, juros altos, impostos que “não param de subir”, escola que “não ensina bem o filho”, hospital que “não te atende da forma que você merece” e a violência que impede as famílias de “andar em paz pelas ruas”.

O senador ainda afirmou que “o brasileiro tem que trabalhar cinco meses no ano só para pagar impostos” e questionou o destino dos recursos públicos: “Só no cartão corporativo, Lula já gastou mais de 1,4 bilhão de reais. Para passear em hotéis de luxo pelo mundo afora. Comer bem. Tomar vinho caro. É o suor do seu trabalho esquentando a vida de luxo daquele que se diz o pai dos pobres”.

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Flávio concluiu rejeitando o atual cenário e prometendo um “Brasil de prosperidade, de oportunidades”, sem “dívidas”, “nome sujo na praça” ou “promessa falsa de picanha que nunca chegou”. “Aqui eu não estou fazendo promessa. Até porque promessa não enche barriga de ninguém. O que eu estou fazendo aqui é um compromisso”, disse.

Pronunciamento de Lula na véspera

O vídeo de Flávio Bolsonaro foi publicado um dia após o pronunciamento em rede nacional feito pelo presidente Lula na noite de quinta-feira (30). No discurso, Lula anunciou o relançamento do Desenrola Brasil, que começa na segunda-feira (4), com renegociação de dívidas a juros de 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Famílias endividadas poderão usar até 20% do saldo do FGTS para quitar as dívidas, e quem aderir ao programa ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line (bets).

Lula também enviou ao Congresso projeto de lei que extingue a escala 6×1, reduzindo a jornada para até 40 horas semanais com dois dias de descanso, sem redução salarial. O presidente ignorou as recentes derrotas do governo no Congresso e reforçou medidas para mitigar os efeitos da guerra no Irã e da alta do petróleo, como a retirada de impostos sobre combustíveis e ações para conter o aumento de preços e garantir o abastecimento.

*texto produzido com auxílio de IA