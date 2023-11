TRE mantém cassação de governador de Roraima

Condenado por abuso de poder político, Antonio Denarium diz acreditar em reversão da decisão no TSE

Reprodução/Twitter @antoniodenarium Além da perda do mandato, Denarium também foi condenado a pagar uma multa de R$ 100 mil



O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RO) rejeitou recurso nesta terça-feira, 21, e confirmou a cassação do mandato do governador Antonio Denarium (PP), condenado por abuso de poder político. Os magistrados entenderam que o governador infringiu a legislação eleitoral ao promover um programa de distribuição de cestas básicas durante o ano de 2022, quando concorria à reeleição. No julgamento de hoje, o TRE-RO fez apenas um pequeno ajuste na decisão anterior, esclarecendo que se trata de uma “cassação de diploma” e não de uma “cassação de chapa”. Além da perda do mandato, Denarium também foi condenado a pagar uma multa de R$ 100 mil. Além disso, o tribunal determinou a realização de novas eleições no Estado. No entanto, o governador ainda permanece no cargo enquanto o caso é encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota enviada à imprensa, Denarium afirmou que acredita na reversão da decisão no TSE. Ele ressaltou que continuará trabalhando pelo estado e buscando esclarecer todas as questões levantadas, apresentando os contrapontos necessários para restabelecer a tranquilidade em Roraima. O governador destacou ainda o respeito à justiça, mas reforçou sua determinação em fazer o que não foi feito nas últimas décadas.