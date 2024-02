TRE-RJ cassa mandato de deputado estadual por ‘abuso do poder religioso’

Sentença aponta que Fábio Silva (União Brasil) utilizou sua posição como apresentador, diretor e sócio de uma rádio para promover sua candidatura; decisão torna parlamentar inelegível até 2030

Reprodução/Site Oficial Alerj Parlamentar Fábio Silva (União Brasil) está em seu sexto mandato na Alerj



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) cassou o mandato do deputado estadual Fábio Silva (União Brasil) por abuso de poder religioso nas eleições de 2022. A decisão foi unânime e torna o líder do partido inelegível até 2030. Contudo, o parlamentar ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sentença aponta que Fábio utilizou sua posição como apresentador, diretor e sócio da Rádio Melodia para promover sua candidatura, o que causou desequilíbrio na disputa eleitoral. De acordo com o desembargador Henrique Carlos Figueira, o veículo de comunicação divulgou a realização de festivais gospel em templos religiosos, que se assemelhavam a showmícios, com a participação de cantores renomados. O deputado esteve presente em pelo menos duas ocasiões, fazendo discursos políticos e distribuindo material de campanha. O parlamentar está em seu sexto mandato na Alerj.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA