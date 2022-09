TSE acata pedido de candidata e proíbe Bolsonaro de usar discurso na ONU em campanha

Soraya Thronicke entrou com a ação alegando desvio de finalidade ao lançar mão do papel de presidente para ganho de campanha

TIMOTHY A. CLARY / AFP Bolsonaro discursou na Assembleia-Geral da Onu na manhã desta terça-feira, nos Estados Unidos



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o presidente, e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), de utilizar imagens de seu discurso na Organização das Nações Unidas (ONU) durante sua campanha eleitoral. Esta foi mais uma ação da senadora, e candidata à presidente da República, Soraya Thronicke (União Brasil), que alega desvio de finalidade ao lançar mão do papel de presidente para ganho de campanha. A decisão foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves. O pedido foi protocolado no domingo, 18, e versa a solicitação pedindo que não se utilizasse imagens de sua viagem ao funeral da rainha Elizabeth II. A solicitação foi aceita nesta segunda-feira, 19, pelo TSE, que ainda determinou que o Twitter e o Google retirassem um vídeo onde Bolsonaro discursa para apoiadores na sacada da Embaixada do Brasil em Londres. Após o funeral da rainha, Bolsonaro viajou para Nova York, nos Estados Unidos, onde discursou na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, 20. A eleição está marcada para o dia 2 de outubro.