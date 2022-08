TSE amplia prazo para inspeção de código-fonte das urnas eletrônicas e autoriza inclusão de militares para análise

Órgão havia determinado que averiguação dos itens de votação ocorreriam somente entre 2 e 12 de agosto; Defesa solicitou a incorporação de outros oficiais durante o processo

Fernando Frazão/Agência Brasil Nove militares irão integrar grupo de inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma medida que amplia o prazo de inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas, bem como da inclusão de outros nove militares que participarão do processo de averiguação dos itens eleitorais. A ação atente a uma solicitação do Ministério da Defesa, que havia solicitado a inclusão dos outros oficiais para que estes integrem a sala de inspeção dos códigos-fontes, prevista para ocorrer somente entre os dias 2 e 12 de agosto, e de todo o sistema eletrônico de votação. A pasta ressaltou em seu pedido que os profissionais em questão são especialistas no conhecimento de linguagens de programação C++ e Java, necessários para a inspeção. Com a liberação do presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, os militares terão acesso ao código até o dia 19 de agosto. “Renovo o reconhecimento deste Tribunal, não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da Comissão da Transparência Eleitoral (CTE), mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições”, destacou Fachin no ofício o qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso que permitiu a integração de militares adicionais.

Confira abaixo a lista de oficiais que participarão do processo de inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas: