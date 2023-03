TSE cria grupo de trabalho com as plataformas digitais para fortalecer o combate à desinformação

Objetivo da iniciativa é apresentar propostas de melhoria da autorregulação e para o encaminhamento de sugestões de regulamentação ao Congresso Nacional

TSE/Divulgação Ministro Alexandre de Moraes se reuniu com representantes de plataformas digitais nesta quarta-feira, 1º



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai criar um grupo de trabalho, em parceria com as plataformas digitais e redes sociais, para fortalecer o combate à desinformação. A iniciativa foi anunciada, nesta quarta-feira, 1º, durante reunião entre o presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e representantes das empresas, que são parceiras do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. O objetivo do grupo será apresentar propostas de melhoria da autorregulação e para o encaminhamento de sugestões de regulamentação ao Congresso Nacional. “Não tenho dúvidas de que, se não for algo construído em conjunto e, principalmente, com base na autorregulação das próprias plataformas, a chance de ser eficiente é muito pequena”, ressaltou Moraes. Participaram da reunião realizada no edifício-sede do TSE, em Brasília, representantes das plataformas digitais Tik Tok, Twitter, Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram), Telegram, YouTube, Google e Kwai. O grupo aproveitou para informar ao ministro sobre as ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet, as ações de controle das plataformas e reafirmar o compromisso na construção de iniciativas em conjunto com a Justiça Eleitoral.