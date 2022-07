Produção industrial apresenta estabilidade em junho e emprego cresce, aponta CNI

Índice de confederação do setor marcou 50,1 pontos, sendo que números acima de 50 indicam avanço da indústria

Governo de Santa Catarina/Divulgação/Agência Brasil Expectativa de demanda da indústria tem bom momento



A produção industrial do Brasil ficou praticamente estável em junho após apresentar um forte crescimento em maio, apontaram dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta, 15. O índice de evolução da produção foi de 50,1 pontos, sendo que números acima de 50 representam crescimento e abaixo, retração. Em maio, o índice teve forte crescimento e marcou 53,6 pontos e, em junho do ano passado, 52. “Destaca-se que o valor médio para os meses de junho é de 47,2 pontos, inferior aos 50 pontos. Ou seja, ocorreu manutenção do ritmo de produção na passagem de maio para junho de 2022, embora usualmente se verifique queda no período”, destacou a CNI. Em relação ao emprego na indústria, o índice marcou 50,8, também no campo da expansão, após os 51 pontos anotados em maio – em junho de 2021, foram 51,5.

Em outros índices, a utilização da capacidade instalada foi de 70%, igual à registrada em maio. Os estoques seguem em nível abaixo do esperado, tendo passado de 49,7 pontos para 49. As expectativas são positivas, acima de 50, entre os empresários da indústria em todos os indicadores: o que mede projeções de demanda subiu de 59,1 pontos em maio para 59,6. O medidor de expectativa para a quantidade exportada para o semestre seguinte passou de 53,5 pontos para 54,3 pontos. O de compras de matéria-prima variou de 57,0 para 57,4 pontos e o de número de empregados de 53,4 para 53,2 pontos. Já o indicador de intenção de investimento caiu de 56,4 pontos para 55,9, ainda indicando crescimento.