TSE marca julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão para a próxima terça-feira

Processos apuram suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições presidenciais de 2018

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima terça-feira, 26, o julgamento de duas ações contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu vice, Hamilton Mourão (PRTB). Os processos apuram suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições presidenciais de 2018. As ações foram ajuizadas pela coligação “O Povo Feliz de Novo”, do PT, PCdoB e Pros, que alegam que há indícios de que a chapa teria comprado pacotes de disparos em massa de mensagens no Whatsapp para prejudicar candidatos da oposição. A denúncia foi revelada em uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo.